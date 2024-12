Cesare Cremonini, dedica speciale all’ex… di una fan: il video virale

Divertente siparietto tra Cesare Cremonini e una sua fan che gli ha chiesto una simpatica dedica anche per l’ex. Il video.

Da anni tra i cantanti più amati in Italia, Cesare Cremonini sta vivendo un momento magico dopo la pubblicazione del suo nuovo album di inediti, ‘Alaska Baby’, che sta andando benissimo. Nel corso di un firma copie, l’artista ha avuto modo di conoscere una sua fan che gli ha fatto una richiesta particolare dando vita ad un simpatico siparietto.

Cesare Cremonini, la gag con una fan

Una bravura unica con la musica ma anche una simpatia innata. Cesare Cremonini si conferma al top anche nel recente firma copie dell’ultimo album di inediti pubblicato. L’artista ha fatto i conti con una fan che gli ha chiesto un autografo per sé ma anche… per il suo ex.

Cesare Cremonini

In realtà, come è stato possibile capire da un video diventato virale, la ragazza, inizialmente, aveva detto al cantante che il secondo autografo fosse per il suo fidanzato. Quando Cremonini, incuriosito, ha chiesto alla giovane da quanto tempo i due stessero insieme, Marina, questo sembra essere il nome della fan, ha ammesso: “In realtà ci siamo mollati la scorsa settimana, ma io sono una brava persona e glielo prendo comunque”.

Il siparietto virale

A quel punto, il botta e risposta tra Cesare e la fan è diventato assolutamente spettacolare per tutti i presenti. Sempre nel filmato condiviso anche su TikTok da qualche fan, ecco il cantante dire: “Sei un amore, ma l’hai lasciato tu?”.

A quel punto Cremonini ha aggiunto nella dedica per l’ex fidanzato della sua sostenitrice: “Caro Salvatore, sono qui con Marina. Pensaci bene”. Poi salutando la ragazza, il cantante ha detto: “Se ti lascia ancora dopo questo è un cogl**ne”, il tutto ridendo e facendo sorridere tutti i presenti.