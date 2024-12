Giulia De Lellis, anello da urlo da Tony Effe: il costo è esagerato

Continua la storia tra Giulia De Lellis e Tony Effe e arrivano dettagli sul super anello dal costo esagerato che il rapper le ha regalato.

A quanto pare la relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe sta andando avanti a gonfie vele. Abbastanza da fare in modo che il rapper decidesse per un regalo davvero bellissimo e dal costo super la bella influencer. Dopo le voci dei giorni scorsi, ecco anche la conferma: l’artista ha donato alla sua dolce metà un anello preziosissimo…

L’anello di Giulia De Lellis regalato da Tony Effe

Si parla da tempo della loro storia d’amore e a quanto pare le cose tra Giulia De Lellis e Tony Effe stanno andando davvero alla grande.

Il rapper ha regalato alla sua dolce metà un gioiello preziosissimo realizzato da uno dei gioiellieri più in voga al momento tra i vip, Alessandro Bernini.

Giulia De Lellis

Si tratta di un anello solitario con un diamante a forma ovale da 2.5 carati, il cui prezzo, stando a quanto si apprende dai più esperte, dovrebbe partire dai 9 mila euro e può arrivare anche a 30mila.

Sebbene nel dettaglio non sia al momento possibile sapere quale sia il costo preciso della preziosa pietra, si tratta di una cifra da migliaia e migliaia di euro. Il diamante, in questione, è incastonato in una montatura in oro bianco 18 carati molto semplice ma allo stesso tempo molto elegante e chic.

Le reazioni all’anello

A rivelare il dono fatto da Effe alla bella Giulia è stato lo stesso gioielliere Alessandro Bernini tramite un post su Instagram con tanto di foto e video del gioiello.

Moltissimi utenti si sono trovati ad ammirare il prezioso anello e a commentare letteralmente a bocca aperta davanti a tale bellezza. Tra i vari commenti, curiosamente, è apparso pure quello di Tony Effe che ha scritto: “In scioltezza”.