“Harry e Meghan divorziano”: il Principe esce allo scoperto

Cosa sta succedendo davvero tra Harry e Meghan Markel? Il Principe è uscito allo scoperto rispondendo ai rumors sul suo conto.

Sono ormai diversi mesi che le voci di un presunto divorzio tra il Principe Harry e Meghan Markle vanno avanti. Ma come stanno davvero le cose? A parlare è stato il figlio di Re Carlo III in occasione del DealBook Summit 2024 del New York Times a New York. Il Duca del Sussex ha spiegato anche altre situazioni scottanti legate al rapporto con la moglie e alla Famiglia.

Le voci di divorzio da Meghan: parla Harry

Rispondendo prima di tutto alle voci relative al presunto divorzio da Meghan Markle, il Principe Harry ha detto: “A quanto pare abbiamo comprato o cambiato casa una decina di volte e abbiamo divorziato forse 10 o 12 volte”.

Principe Harry

Nel corso dell’intervista, lo stesso interlocutore di Harry ha raccontato di aver “cercato il tuo nome su Google News, ci sono persone affascinate da tutto quello che fai, in ogni momento. Sono affascinate dal fatto che Meghan sia in California in questo momento e tu sei qui”.

E in questo senso, rispondendo alla domanda sul perché la coppia stesse organizzando eventi indipendenti e non insieme, Harry ha risposto: “Perché mi hai invitato, avresti dovuto saperlo!”.

Ad ogni modo il Duca del Sussex ha spiegato di non voler star dietro a tutte le notizie che lo riguardano: “Le persone per cui mi dispiace di più sono i troll… Le loro speranze sono semplicemente costruite”.

La scelta degli USA rispetto al Regno Unito

Il Principe Harry ha poi parlato del suo rapporto con gli USA e la scelta, a quanto pare già fatta, di non voler tornare nel Regno Unito. Al momento, l’obiettivo del ragazzo è quello di “essere il miglior marito e il miglior papà possibile” e anche per questo, a causa di problemi di sicurezza che ci sarebbero in Gran Bretagna, rispetto agli USA per i suoi suoi figli ci sarebbero cose che “senza dubbio non sarebbero in grado di fare nel Regno Unito”.