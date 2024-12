Gianni Morandi verso gli 80 anni: “Prendevo 500 lire a esibizione”

Presto 80enne, Gianni Morandi ha avuto modo di ripercorrere alcune delle tappe principali della sua vita in una bella intervista.

Il prossimo 11 dicembre, Gianni Morandi potrà festeggiare l’80esimo compleanno. Intanto, al settimanale Oggi, ha raccontato alcune delle tappe più importanti della sua vita iniziando ovviamente dagli inizi in famiglia, i primi passi da cantante e quella che poi è stata fino ad ora la sua filosofia di vivere questa vita.

Gianni Morandi verso gli 80 anni

Gianni Morandi

“Io sono stato, più di ogni altra cosa, un uomo fortunato. Ho avuto molto di più di quanto potessi sognare, sin troppo. Non sono un autore, nemmeno un grandissimo interprete. Ma è andata comunque alla grande”, ha raccontato Morandi svelando che per gli 80 anni ha “promesso a Romano Prodi che faremo insieme la maratona di New York. Per me sarà la quarta”.

La famiglia e gli esordi nella musica

Il buon Gianni ha poi svelato: “Ho la quinta elementare. Non c’erano le scuole medie a Monghidoro, e si decise che non sarei andato al paese vicino. Babbo disse: ‘Ti insegno io, se no diventi un ligirot’, un teppistello”.

Passaggio anche sulla madre che faceva la lavandaia: “La ricordo d’inverno spaccare il ghiaccio della pozza del Comune, per lavare gli ‘american stracci’, i jeans e i giubbotti che poi vendeva al mercato di Bologna”.

Successivamente un ricordo degli inizi nella musica quando cantava da Lino, il barbiere del paese, e poi a 13 anni fece il debutto ufficiale: “Ero il bambino prodigio in bermuda con l’Orchestra Scaglioni di Bologna. 500 lire a esibizione. Mio padre mi aprì un libretto di risparmio”.