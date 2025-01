Sanremo 2025, Carlo Conti vuole un super big dello scorso anno come co-conduttore

Verso il Festival di Sanremo 2025 con i rumors sui co-conduttori. Carlo Conti avrebbe il piacere e il desiderio di avere un noto cantante.

Piano piano si stanno svelando i piani di Carlo Conti per il prossimo Festival di Sanremo 2025. Il presentatore starebbe pensando al team che lo accompagnerà nelle varie serate. In questo senso, pare che il conduttore voglia a tutti i costi Mahmood che vesiterebbe panni inediti sul palco della kermesse rispetto al solito.

Sanremo 2025, Carlo Conti vuole Mahmood co-conduttore

Le indiscrezioni su Sanremo 2025 sono tante ma in queste ore Dagospia ha riportato quelle relative a chi potrebbe affiancare Carlo Conti come co-conduttore. In questo senso ecco la voce su Mahmood che sarebbe il sogno nel cassetto del presentatore.

Mahmood

“Come Dagoanticipato Giulia De Lellis, con i vari incroci gossippari che nemmeno tre numeri del settimanale Chi, sarà al DopoFestival con un ruolo fisso. Come vi avevamo svelato Alessandro Cattelan sarà anche conduttore della serata finale del Festival, ma chi affiancherà Conti nel corso delle cinque serate di Sanremo 2025?”, si legge su Dagospia.

“Lo schema sarà a rotazione, come per gli ultimi Festival, con partner diversi. Tanti rumors, alcuni pilotati per mettere pressione sul direttore artistico, poche certezze. Si avvicina all’Ariston, come aveva accennato Fanpage e possiamo confermare, la comica Geppi Cucciari. Conti avrebbe chiesto la disponibilità per una sera al cantante Mahmood, un po’ come avvenuto lo scorso anno con Marco Mengoni. Per gli annunci ufficiali bisognerà attendere ancora qualche giorno…”.

Le parole sul Dopo-Festival

Lo stesso Conti ha da poco parlato anche del Dopo-Festival. In questo senso ha spiegato a La Freccia: “Al massimo andremo avanti fino all’una: la pubblicità è stata venduta fino a quell’ora. Ma cercherò di finire a un orario decente per passare la linea ad Alessandro Cattelan”, le parole del conduttore.

“Come è successo negli ultimi anni la conduzione, accanto a me, cambierà ogni sera. Confermo che Selvaggia Lucarelli sarà al Dopofestival, ma non come co-conduttrice bensì nel ruolo di ospite fissa per commentare a caldo le serate”.