Stefano De Martino, esperienza magica con il figlio Santiago: le foto e il video

Momenti indimenticabili tra padre e figlio: Stefano De Martino ha condiviso alcune emozioni in vacanza con Santiago…

Una carriera in ascesa e un ruolo da padre che gli regala ogni giorno grandissima gioia. Stiamo parlando di Stefano De Martino che in queste ore ha pubblicato sui social dei contenuti di una vacanza con il figlio Santiago in Egitto. Il presentatore di Affari Tuoi ha mostrato alcune foto e video di una particolare esperienza vissuta.

Stefano De Martino, viaggio con Santiago in Egitto

Come detto, Stefano De Martino, conduttore televisivo ed ex ballerino di “Amici”, ha deciso di concedersi una vacanza in Egitto insieme a suo figlio Santiago, avuto dalla ex Belen Rodriguez. Padre e figlio sono partiti alla volta di Sharm El Sheik, una delle mete turistiche più gettonate per il suo mare cristallino e le emozionanti escursioni nel deserto che sono state prontamente oggetto di contenuti social condivisi dal presentatore…

Stefano De Martino

Durante il soggiorno, Stefano ha condiviso sui suoi profili social alcuni momenti dell’avventura con suo figlio, regalando ai fan una finestra sulle sue giornate in compagnia di Santiago. In particolare, ha attirato l’attenzione un video in cui i due si sono lanciati in un’escursione in quad nel deserto. Padre e figlio, con indosso occhiali e bandane protettive, hanno percorso le dune sabbiose, mostrando sorrisi entusiasti e complicità.

L’escursione in quad, in particolare, ha dato a Stefano e Santiago la possibilità di vivere un’emozione indimenticabile, che il conduttore ha voluto appunto condividere con il suo affezionato pubblico.

Le reazioni

Le immagini condivise da De Martino hanno suscitato un’ondata di commenti positivi da parte dei suoi follower. In molti hanno elogiato il legame speciale che è evidente tra il conduttore e il suo ragazzo, definendo il loro rapporto un esempio di affetto e dedizione paterna. “Che bello vedere un papà così presente!”, ha scritto un utente, mentre altri hanno apprezzato la scelta di Stefano di trascorrere del tempo di qualità con Santiago.