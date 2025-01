“Il primo giorno degli ultimi 20”: Giorgia Soleri festeggia 29 anni

Compleanno con dedica particolare per Giorgia Soleri che sui social ha pubblicato alcune foto accompagnate da una didascalia.

Tanti auguri Giorgia Soleri che festeggia oggi 29 anni. La celebre influencer ha pubblicato un post su Instagram per condividere con i propri seguaci aluni momenti dei festeggiamenti del suo compleanno. In realtà, per ora, niente festa o esperienze particolari ma una curiosa dedica con tanto di messaggio particolare.

Giorgia Soleri compie 29 anni: la dedica

Sicuramente ha scelto un modo originale per festeggiare il proprio 29esimo compleanno Giorgia Soleri che su Instagram ha condiviso un post con tanto di doppia foto e una particolare didascalia.

Giorgia Soleri

“Birthday girl”, ha scritto nell’inizio del suo messaggio l’attivista. E ancora: “Capricornessa turns 29”, le sue parole. Curioso anche il proseguimento della didascalia dove la ragazza ha sottolineato: “Il primo giorno degli ultimi 20, buon compleanno a me!”.

Al momento non è dato sapere il significato delle parole in sé ma nelle foto che hanno accompagnato il post si potrebbe immaginare a qualche iniziativa o evento speciale a cui la ragazza sta prendendo parte.

Ad ogni modo, la ragazza ha trovato nei suoi fan e i tanti amici che la seguono grande affetto e tantissimi messaggi di auguri in questa giornata per lei molto speciale.

E l’anno scorso…

Lo scorso anno, invece, la Soleri aveva deciso di farsi gli auguri in modo speciale: “Dopo una vita a sentirmi di troppo, mai abbastanza, sbagliata e inadeguata, una vita a basare il mio valore sull’approvazione esterna e a impegnarmi a occupare meno spazio possibile, oggi dedico questo brindisi all’amore che mi circonda, alla bellezza che ho saputo costruire ma soprattuttoa me, così come sono! HBD TO ME!”. Queste erano state le sue parole in quello che era stato, a tutti gli effetti, il primo compleanno dopo la rottura con il frontman dei Maneski, Damiano David.