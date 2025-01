L’ex volto del GF Edoardo Donnamaria ha ricevuto terribili minacce. Sui social il biglietto terrificante e la sua reazione.

Edoardo Donnamaria ha reso partecipi i suoi seguaci social dell’ennesima intimidazione ricevuta. Dopo essere stato aggredito alcuni mesi fa, nelle ultime ore ha ricevuto un biglietto contenente una minaccia di morte da parte di un hater che, a quanto pare, lo segue dai tempi del Grande Fratello. Per fortuna, il ragazzo sta bene e ha ricevuto tanto affetto da chi, invece, lo supporta.

Edoardo Donnamaria minacciato: il biglietto

Attraverso alcune stories su Instagram, Edoardo Donnamaria ha raccontato un episodio spiacevole subito, l’ennesimo di questo tipo. Il ragazzo ha ricevuto un biglietto tremendo con delle vere e proprie minacce di morte.

Edoardo Donnamaria

“Ancora sei vivo è solo perché fa paura il carcere. Sorridi bastardo”. Questo il contenuto del messaggio scritto su un bigliettino consegnato a Donnamaria che lo ha poi reso pubblico.

La reazione del ragazzo è stata piuttosto calma anche se indubbiamente amara: “Pensa che vita di mera devi avere per volere la mrte di uno che ti sta sul ca**o dal GF”, le sue parole.

L’affetto dei sostenitori

Al netto della bruttissima minaccia ricevuta, Edoardo, qualche ora dopo, ha voluto vedere anche il bello delle persone che lo seguono con ben altri scopi. Donnamaria, infatti, ha mostrato l’affetto ricevuto non solo a seguito dell’episodio tremendo ma in generale.

Diversi fan gli hanno mandato dei regali e per questo lui ha ringraziato: “Bisogna dire che per ogni psicopatico che mi augura la morte, ci sono decine di persone che mi vogliono bene e me lo dimostrano tutti i giorni. Grazie per i regali e per gli auguri, si, sto benissimo”.

La speranza è che per il ragazzo ex GF non accadano più episodi di questo tipo e tantomeno ulteriori aggressioni in presenza.