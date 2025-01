Dall’incidente con polemica di Alba Parietti alla salute del padre di Belen: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv in questi ultimi giorni: andiamo a vedere i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni di notizie a cavallo del vecchio e del nuovo anno dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Sono stati diversi gli argomenti di queste ore dall’incidente sulla neve di Alba Parietti con annessi dubbi e polemiche, fino al video del padre di Belen Rodriguez, Gustavo, che è stato dimesso dall’ospedale dopo diverse settimane. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025.

I gossip della settimana: l’incidente ad Alba Parietti

Ha destato grande attenzione la disavventura vissuta da Alba Parietti in questi giorni. La soubrette, infatti, è stata investita sulla neve ed è stata obbligata prima alla sedia a rotelle e poi alle stampelle.

Alba Parietti

Non tutti hanno, però, creduto all’entità dell’infortunio della donna e l’hanno provocata con parole antipatiche e insulti sui social. Lei, però, come spesso le capita, ha risposto duramente con frasi che hanno generato diversi botta e risposta.

Moda in lutto: morta Rosita Missoni

Il mondo dell’alta moda ha pianto la perdita di una figura di spicco: Rosita Missoni. La donna ha fondato col marito il noto marchio portandolo a diventare uno dei simboli del settore.

La Missoni aveva 93 anni e l’intero settore è rimasto fortemente scosso per la perdita.

Chiara Ferragni, l’avvistamento in clinica

Chiara Ferragni

Si torna a parlare della presunta nuova gravidanza di Chiara Ferragni. Secondo le ultime indiscrezioni riprese da Oggi, citato da svariati altri media, l’imprenditrice digitale è stata vista in una nota clinica nella quale si sarebbe trattenuta oltre un’ora. Si tratterebbe della stessa struttura dove era nata la sua secondogenita, Vittoria.

La salute di Mara Venier preoccupa

Mara Venier

Nelle ultime ore hanno destato particolare clamore anche le parole di Mara Venier relativamente alle sue condizioni di salute. In particolare alla situazione del suo occhio, operato diverse settimane fa. La conduttrice ha anche parlato del suo futuro a Domenica In e del marito, Nicola Carraro.

Il padre di Belen dopo l’incidente: il video delle ferite

Gustavo Rodriguez e Belen Rodriguez

Una buona notizia per la famiglia Rodriguez. In particolare per Gustavo, padre di Belen, Cecilia e Jeremias. L’uomo, dopo l’incidente subito ormai circa un mese fa, con tanto di pesanti ferite causate dalle fiamme divampate in un magazzino, è stato dimesso.

Sua moglie, Veronica Cozzani, ha pubblicato il video con l’uscita dall’ospedale e il ritorno a casa.