Ultime voci su Chiara Ferragni: l’avvistamento alla Clinica Mangiagalli di Milano riaccende i sospetti che sia incinta.

Le indiscrezioni sulla possibilità che Chiara Ferragni sia incinta continuano ad alimentare il gossip. L’imprenditrice digitale, come riportato da Today e Libero, è stata recentemente avvistata alla Clinica Mangiagalli di Milano, uno dei centri di eccellenza per l’ostetricia.

Lo scoop, pubblicato dal settimanale Oggi, rilancia le voci di un presunto bebè in arrivo, lasciando fan e media in attesa di una possibile conferma ufficiale.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni incinta: la visita alla Clinica Mangiagalli

Secondo il magazine, Chiara Ferragni si sarebbe trattenuta nella clinica per “oltre un’ora“, scortata dalle sue guardie del corpo. La clinica non è una novità per l’influencer.

Qui, nel 2021, è nata la sua secondogenita Vittoria. Ma cosa si cela dietro questa visita? L’imprenditrice digitale contattata dai giornalisti di Oggi, sembrerebbe abbia scelto di non commentare le indiscrezioni, alimentando ulteriormente la curiosità.

L’attenzione sulla vita privata della influencer è cresciuta ancora di più negli ultimi mesi, grazie alla sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Secondo alcune fonti, scrive Libero, non è un mistero che la neo-coppia desideri mettere su famiglia.

Oltre ai figli con Fedez – Leone e Vittoria – Tronchetti Provera ha già tre bambini nati dal precedente matrimonio con Nicole Moellhausen.

La profezia di Fabrizio Corona

Già all’inizio di dicembre 2024, in una delle puntate di Gurulandia, Fabrizio Corona – da poco diventato papà – aveva preannunciato un grande annuncio legato a Chiara Ferragni.

“Oggi ho una profezia per voi, non sbaglio, segnatevi la data (…) Entro aprile del 2025, Chiara Ferragni e Provera annunceranno di aspettare un bambino. Aprile 2025! Accetto qualsiasi scommessa e non ritratterò mai questa profezia, è così, è non mi rimangio nulla“, aveva detto.

A un mese di distanza, le parole dell’ex re dei paparazzi sembrano trovare conferma con l’avvistamento dell’influencer alla clinica Mangiagalli.