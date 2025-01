Ilary Blasi rompe il silenzio sui rumor di una presunta lite con la conduttrice Silvia Toffanin. Cosa c’è di vero?

Da mesi si rincorrono rumors su una presunta rottura tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin, due volti iconici di Mediaset e amiche di lunga data. Ma cosa c’è di vero dietro questa storia? È davvero calato il gelo tra le due presentatrici?

In un intervista a La Repubblica, come riportato da Novella 2000, è intervenuta l’ex moglie di Francesco Totti ed ha svelato la verità.

Silvia Toffanin

Le parole di Ilary Blasi sulla “lite” con Silvia Toffanin

A far luce su questa vicenda, ci ha pensato la stessa Ilary Blasi, che ha scelto di rompere il silenzio attraverso un’intervista concessa a La Repubblica.

Alla domanda diretta sulla presunta lite con la Silvia Toffanin, l’ex moglie di Francesco Totti ha risposto con ironia: “’Sta cosa mi fa così ridere. Silvia scherza: “Quindi ci siamo separate?”. Ci sentiamo sempre e non parliamo mai di lavoro“

Parole che sembrano voler smontare qualsiasi teoria su un loro allontanamento. Tuttavia, alcuni dettagli continuano a lasciare perplessi i più curiosi.

Ilary Blasi pronta a tornare in TV?

Nel corso dell’intervista a La Repubblica, aggiunge Novella 2000, Ilary Blasi ha parlato anche del suo futuro lavorativo, lasciando intendere che per lei la televisione non rappresenta una priorità assoluta.

“Non sono bulimica di televisione, spesso dico no, non so se sia un bene o un male, mi devo appassionare al progetto. Preferisco stare a casa a guardare la tv, più che farla“, spiega.

Tuttavia, i fan della conduttrice non resteranno delusi: il 9 gennaio sbarcherà su Netflix una nuova serie che la vede protagonista.

Per quanto riguarda il suo ritorno alla conduzione di format televisivi, non esclude nulla, ma neppure conferma progetti imminenti: “Il cinema mi incuriosisce, ma se sei troppo televisiva non va bene. Vediamo, mi divertirebbe provare“.