Lutto per Claudio Baglioni: l’addio del cantante

Lutto terribile nel mondo della musica. Sui social l’addio di Claudio Baglioni che ha salutato il suo manager.

Ore di grande tristezza e lutto per Claudio Baglioni. Il noto cantautore, infatti, tramite un lungo post condiviso su Instagram, ha annunciato la morte del suo storico manager Massimiliano Savaiano che, evidentemente, era molto di più di un “semplice” compagno di lavoro. Baglioni ha espresso parole molto emozionanti e di grande dolore.

Morto Massimiliano Savaiano: l’addio di Claudio Baglioni

“Caro Massimiliano o Massimo o Massi o Max – come, variamente, ti chiamavamo noi che t’abbiamo incontrato e vissuto – ti sei addormentato per riposarti prima di partire per un nuovo e sconosciuto viaggio”, ha scritto Claudio Baglioni nel post pubblicato su Instagram per ricordare il manager e amico appena deceduto.

Claudio Baglioni

“Ne hai percorse tante di strade e questa, però, dovrai farla da solo perché non si sa quanto sia lunga e dove porti davvero. Hai amato tanto la vita di qui, le persone, i luoghi, i cibi, le storie ma non farai fatica ad appassionarti alla prossima. Cuore, gentilezza e ironia non ti mancano certo per ricominciare da un’altra parte e per una volta ancora. Intanto è arrivata l’ora di andare. Fai buon cammino”, ha continuato ancora il cantautore.

Baglioni ha poi concluso il suo messaggio in modo molto personale: “Ciascuno di noi ti saluta a suo modo e ognuno con il proprio personale ricordo, così come facemmo dandoti nomi diversi. Sarà, invece, lo stesso per tutti il bene che, in questo tempo, ci hai dato e che ti abbiamo voluto. Per sempre sarà. Claudio”.

Le reazioni degli altri artisti

Sotto al post Instagram condiviso da Baglioni si sono subito moltiplicati i messaggio d’affetto per il cantautore ma anche verso il defunto manager.

In particolare spiccano le parole di altri grandissimi artisti che hanno avuto modo di collaborare con lui o di conoscerlo comunque da molto vicino. Gianni Morandi, per esempio, ha scritto: “Ciao, Massimiliano. Abbiamo passato bei momenti insieme. Ci ritroveremo ancora…”.

Biagio Antonacci ha lasciato una emoticon di un cuore rosso mentre tanti altri utenti hanno sottolineato la bellezza e la delicatezza da vero signore di Baglioni.