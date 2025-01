Momento amarcord per Chiara Ferragni che sui social ha mostrato una foto della nonna con tanto di dedica emozionante.

I nonni sono delle figure importantissime nelle vite di ciascuno di noi. E lo stesso vale per Chiara Ferragni. La donna ha pubblicato in queste ore sui social una bellissima dedica emozionante relativa al passato che ha visto protagonista, appunto, sua nonna. L’influencer ha condiviso anche delle foto che hanno suscitato tantissimo affetto da parte dei fan.

Chiara Ferragni e il ricordo della nonna

“Nonna. La vita è fatta di piccoli momenti come questi“, è questa la didascalia che Chiara Ferragni ha scelto di allegare alla foto ricordo che vede protagonista sua nonna in quella che sembra una cucina. La signora, per ricordare bene il momento, aveva a sua volta allegato alla fotografia un bigliettino con su scritto: “Chiara, questa fotografia la terrò come ricordo perché me l’hai scattata tu. Grazie e bravissima”.

Chiara Ferragni

Nel post condiviso dalla Ferragni è presente anche una seconda immagine che ritrae uno screenshot di una chat WhatsApp che potrebbe appartenere ad una conversazione con suo padre Marco Ferragni. Nella foto si vede appunto uno scambio di messaggi con uno che dice: “Quanto vi voleva bene! Come sarebbe stata orgogliosa delle sue nipotine”.

Le reazioni commosse

Il ricordo commosso della Ferragni ha suscitato come detto tantissime reazioni d’affetto nei suoi confronti e in generale verso il mondo dei nonni.

Molti utenti hanno commentato il post Instagram della donna in vario modo: “Fortunata perché mia madre a 47 anni ha ancora sua nonna! e quindi mio nonno a 70 anni ha ancora la mamma”, ha scritto un utente.

“Chi non ha conservato i bigliettini delle nostre care nonne che non ci sono più… ma che restano nel cuore”, si legge ancora. “Momenti che il tempo non può cancellare perché vivono dentro di noi. I nonni sono eterni nel nostro cuore”.

C’è chi invece si è immedesimato nella situazione di Chiara e ha scritto: “La calligrafia è la stessa della mia nonna“.