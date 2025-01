Wanda Nara ha tolto il cellulare ai figli: “Cose terribili su di me”

In un bilancio di fine anno e inizio 2025, Wanda Nara ha ripercorso alcune tappe difficile che ha dovuto affrontare anche in famiglia.

Il nuovo anno di Wanda Nara inizia con annessa polemica. In una sorta di bilancio del 2024 con uno sguardo a ciò che sarà, infatti, la showgirl argentina ha deciso di sfogarsi su diversi argomenti sottolineando aspetti anche molto privati che la riguardano in relazione al rapporto con i suoi cari, specie con i suoi figli.

Wanda Nara, le critiche e la scelta sui figli

Attraverso un post Instagram, Wanda Nara ha evidenziato alcune delle tappe che hanno caratterizzato il 2024 appena passato e che l’hanno portata a dover trascorrere Capodanno lontana dalle sue figlie, avute con Mauro Icardi, ma a quanto pare anche distante dai tre maschi, avuti da Maxi Lopez.

“Sto trascorrendo per la prima volta il Natale lontana dai miei figli perché è giusto che la madre che si prende cura della loro educazione tutto l’anno si ricarichi, e che loro trascorrano del tempo con i papà che vivono all’estero”, ha scritto Wanda su Instagram prima di lasciarsi andare ad uno sfogo ancora più forte.

Facendo probabilmente riferimento alle voci su presunti tradimenti da lei fatti ai danni di Icardi e non solo, la donna ha detto: “Ho sentito cose terribili su di me e ho dovuto togliergli i telefoni perché non vedessero o sentissero parlare di qualcosa che non sono. Loro sanno che madre sono e che tipo di persona sono, perché ho dedicato loro ogni minuto della mia vita. Ma non è stato bello per le persone che mi amano sentire così tante bugie“.

Il trasferimento in Argentina e l’augurio per il 2025

Chiudendo il suo discorso, la showgirl ha spiegato di essersi spostata, forse definitivamente, in Argentina: “Ho lavorato duramente e mi sono trasferita definitivamente nel mio posto felice e sicuro, il mio Paese. Mi sono presa cura della mia salute, mi preoccupo del benessere dei miei figli e di tutti quelli che mi circondano e, come ogni donna separata, lo sto facendo tutto da sola, aspettando che sia fatta giustizia”.

Infine, Wanda ha anche aggiunto la sua speranza: “Nel 2025 voglio godermi la mia vita, i miei figli e quelli che vogliono far parte di me”.