Ma quanto guadagna Belen Rodriguez? Scopriamo a quanto ammontano i suoi cachet da capogiro per tv, Instagram ed eventi.

Nascere bellissime aiuta? Sicuramente nel caso di Belen Rodriguez sì. Con un fisico perfetto e invidiato da molti, un volto sensualissimo e un carisma davvero travolgente, la showgirl sa il fatto suo, dal momento che è sulla cresta dell’onda da più tempo di tante sue colleghe.

“Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare“, ha raccontato a Chi, scatenando la curiosità di molti italiani. Vediamo quindi quali sono guadagni e cachet da capogiro di una showgirl a…sei zeri!

Belen Rodriguez: guadagni

Quanto guadagna? Nel 2015 si parlava di 15.000 euro all’ora, ma da allora i guadagni sono verosimilmente cresciuti. È il settimanale Nuovo Tv a riportare i cachet di Belen Rodriguez, con cifre che farebbero impallidire chiunque: dai 12.000 alle 21.000 euro per ogni ospitata televisiva.

Belen Rodriguez

Per avere Belen ad un evento, invece, pare sia necessario sborsare circa 25.000 euro + spese (sul web circola la voce che sia questo il gruzzoletto che si è portata a casa l’argentina per partecipare alla manifestazione napoletana Tutto Sposi per poco meno di un’ora e mezza). Lei stessa, durante un’ospitata da Costanzo, avrebbe rivelato che per una convention guadagna la stessa cifra che guadagnerebbe in prima serata.

Per la sua (memorabile) presenza a Sanremo del 2011, ad esempio, si parlò di un cachet da 150.000 euro.

Più recentemente, Belen Rodriguez nella stagione 2022/2023 ha condotto Le Iene: il suo compenso per il programma di Italia 1 era intorno ai 25.000 euro a puntata.

Belen Rodriguez: quanto guadagna con la sua attività da imprenditrice

Se vi sembra tanto, sappiate che c’è di più: oltre alla tv la bella argentina fa molto altro. E i ben informati lo sanno: i soldi veri sono nella pubblicità, e Belen è testimonial di diversi brand, che pagano profumatamente la sua immagine (anche se non ci è dato sapere quanto).

E c’è più: la Rodriguez è anche un imprenditrice astuta. Investe in ristoranti, saloni di bellezza e costumi: cosa che conosce bene e sa come far fruttare al massimo.

“Il nostro è lavoro precario, i contratti non durano mai più di un anno, e domani potrebbe non chiamarti più nessuno. Devi essere bravo a mettere via quello che guadagni per non trovarti brutte sorprese. Per questo ho già investito in altre attività come un ristorante, un salone di bellezza, una linea di costumi”, ha raccontato lei stessa a Chi.

Inoltre, insieme all’amica Antonia Achille, Belen Rodriguez è socia di Icona Production, società che cura l’immagine di vari personaggi famosi sui social. Nel 2023 i ricavi dell’azienda sono stati di 2,3 milioni all’anno.

Quanto guadagna Belen Rodriguez con Instagram?

Infine, non dimentichiamo i social (e soprattutto Instagram), una vera e propria miniera d’oro per influencer e starlette, tra post sponsorizzati e #ad.

L’influencer Chiara Biasi, nel 2018, ha ammesso di prendere 10.000 euro a post su Instagram. Belen non ne ha mai parlato, però calcolando che ha circa 5 volte più follower della fashion blogger, possiamo supporre che i anche i suoi guadagni potrebbero moltiplicarsi di altrettanto.

In un’intervista al Corriere della Sera, Belen Rodriguez, a proposito dei suoi guadagni tramite i social, ha però raccontato: “La volta che mi è andata meglio è stata quando dovevo fare i post per sponsorizzare un jet privato e in cambio volavo gratis dove volevo io. Fantastico, il miglior cambio merci mai fatto”.

Come ha iniziato Belen Rodriguez?

E pensare che quando è partita dalla Argentina aveva solo 200 euro in tasca (oltre a tanti sogni e tanta voglia di fare). “Sono arrivata in questo Paese con 200 euro in tasca e nel cuore tanta voglia di trovare la mia strada nella moda o nello spettacolo. Avevo solo 19 anni e un permesso turistico, quello che ti permette di restare nell’Unione europea solo per tre mesi“, ha raccontato a OKSalute.

Il suo successo inizia – chi se lo ricorda? – quando Rossano Rubicondi la notò sulle spiagge dell’Honduras, durante la sesta edizione dell’Isola dei Famosi. È qui che Belen Rodriguez si fa notare dal pubblico italiano che, tra l’altro, si innamora di lei esattamente come Rossano.

La bellissima argentina, è stata criticata e contestata da tutti, oggetto di servizi di gossip senza fine e paparazzata più che mai. Ma da allora non ha mai smesso di essere sulla bocca di tutti. Insomma, la Rodriguez è davvero un personaggio!