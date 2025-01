GF, Mariavittoria non resiste: si toglie il microfono e “scappa”…

Curioso siparietto al GF dove Mariavittoria Minghetti si è tolta il microfono andando contro il regolamento. Il video.

Mariavittoria Minghetti, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha fatto parlare di sé per un episodio decisamente fuori dall’ordinario avvenuto all’interno della Casa più spiata d’Italia. Durante una tranquilla giornata di convivenza, la Minghetti ha deciso di togliersi il microfono prima di recarsi in bagno, un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione degli autori del programma e non solo.

Mariavittoria si toglie il microfono al GF

Come detto, in queste ore si sta parlando tanto di Mariavittoria Minghetti che si è resa protagonista di un momento bizzarro. La donna, infatti, si è tolta il microfono ed è “scappata” in bagno ignorando gli avvertimenti degli autori…

Grande Fratello logo

Il regolamento del reality è chiaro: i concorrenti devono indossare il microfono in ogni momento per garantire la registrazione continua di tutte le conversazioni e situazioni. La decisione di Mariavittoria, dunque, non è passata inosservata e ha portato ad un rapido richiamo da parte degli autori, che l’hanno invitata a rispettare le regole.

Ciò che ha reso il momento ancora più memorabile è stata la reazione dei suoi compagni di avventura. In particolare, Tommaso Franchi non è riuscito a trattenere le risate, trasformando l’episodio in un siparietto divertente.

Il video e le reazioni

Anche sui social, l’accaduto non è passato inosservato e ha generato un vero e proprio dibattito. Molti telespettatori si sono schierati a favore di Mariavittoria, trovando il rimprovero eccessivo per una situazione giudicata banale. Altri, invece, hanno difeso le regole del programma, sottolineando l’importanza della trasparenza in un reality show.

Il siparietto, sebbene nato da un gesto spontaneo, è diventato uno degli episodi più commentati di queste ore, dimostrando ancora una volta come ogni momento all’interno della Casa possa trasformarsi in un evento virale. Intanto, Mariavittoria sta continuando la sua avventura, consapevole di avere gli occhi del pubblico sempre puntati su di lei.