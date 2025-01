“Quel momento è arrivato”: lutto per l’ex Uomini e Donne

Una bruttissima notizia per l’ex volto di Uomini e Donne Sonia Lorenzini. La donna ha comunicato un lutto in famiglia.

Il nuovo anno è iniziato con una terribile notizia per Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne. Infatti, la donna ha comunicato la morte di sua nonna e lo ha fatto con un lungo post su Instagram nel quale ha cercato di raccogliere e sfogare tutte le proprie emozioni per il triste accadimento. Sonia ha subito ricevuto un’ondata di messaggi d’affetto.

Morta la nonna di Sonia Lorenzini

“Scrissi qualche riga un po’ di tempo fa, la prima volta che ho avuto davvero paura di perderti”. Inizia in questo modo il terribile post social di Sonia Lorenzini per comunicare la morte di sua nonna.

“Ho avuto paura a sfiorarla negli ultimi periodi perché nonostante sia estremamente forte, guardando la sua pelle sottile che profuma sempre di borotalco e il suo andare un po’ storto avevo paura di farle male, come fosse di cristallo. invece no lei è fortissima…”, ha detto ancora l’ex volto di Uomini e Donne.

Sonia Lorenzini

“Rimpiango l’aver dato per scontate certe cose pensando siano eterne, il tempo perso a volte… entravo in casa e non ci davo peso, ma quando è stata male, ho avuto paura, quella paura che un pezzetto di te possa andare via, la paura di non aver fatto abbastanza ed è così non l’ho fatto, non ho condiviso tutto il tempo a disposizione per coltivare quel rapporto che in modo indissolubile rimarrà per sempre, perché lei è la mia nonna… nonostante i pochi baci e abbracci, lei è lei”, ha aggiunto ancora la Lorenzini.

L’ultimo saluto

“Le ho accarezzato i capelli bianchi e sottili, la pelle pallida con i segni di una vita e toccato le mani fredde quando è stata male e avevo timore che fossero le ultime volte che potevo farlo, le mani fredde si ma gli occhi quanto sono caldi, vispi e accesi ancora… Mentre le parlavo poco lucida mi ha raccontato la rava e la fava (un modo dire da noi per dire di tutto) sulla sua vita… […]”.

Il messaggio della Lorenzini è poi andato avanti ricordando il grande legame con la nonna: “[,,,] mi accorgo tardi di tutto questo e mentre mi scende una lacrima come è sua abitudine dire brontolando esordisce con un: ‘ma se il signore mi portasse via’ è una frase che ripete spesso ma non è il suo momento… come dico sempre ci porterà lei tutti al cimitero. Quel momento però è arrivato… Ciao rosa mia, Rosina bella… Fai le linguacce a tutti ovunque tu sia. Ti voglio bene”.