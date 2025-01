Moda in lutto: addio alla storica fondatrice di un marchio iconico

Drammatico lutto nel mondo dell’alta moda: è morta la storica fondatrice del noto marchio, Rosita Missoni. Aveva 93 anni.

Rosita Missoni, grande protagonista dell’Alta Moda e del Made in Italy insieme al marito Ottavio, sposato nel 1953, è morta all’età di 93 anni. I due hanno fondato la maison resa celebre nel mondo dall’uso esplosivo dei colori. Il marchio Missoni è diventato iconico in tutte le vetrine degli atelier più importanti tra Milano, Parigi, Londra e New York.

È morta a 93 anni Rosita Missoni, grande protagonista dell'alta moda e del Made in Italy insieme al marito Ottavio, sposato nel 1953 e con cui è rimasta fino alla morte avvenuta nel 2013.

La Missoni era nata a Golasecca in provincia di Varese da una famiglia di artigiani tessili. La donna è sempre rimasta particolarmente legata alla sua zona ed in particolare a Sumirago. Insieme al marito Ottavio aveva fondato il celebre marchio, poi esportato in tutto il mondo, partendo unicamente da uno scantinato di Gallarate, sempre nel Varesotto.

Successivamente abiti e accessori della maison sono arrivati fino alle vetrine dei più importanti atelier del mondo andando a caratterizzare le città di Milano, Parigi, Londra e anche New York.

La grandezza del marchio

Il mito Missoni è un successo mondiale nato nel 1953. Era stata la stessa fondatrice del marchio a raccontare ad un evento organizzato al museo Maga di Gallarate alcune delle caratteristiche del suo lavoro.

Sulla nascita del marchio, la donna aveva spiegato: “In quegli anni tutti andavano in città, mentre Ottavio mi portò a vedere un terreno agricolo tra i vigneti e con una vista meravigliosa sul Monte Rosa, che ti parlava. Mi disse: ‘qui costruiamo la nostra fabbrica, a Milano se vogliamo ci andiamo per il weekend'”.

Da qui il successo che ha portato l’intero asset Missoni ad essere riconoscibile in tutto il mondo.