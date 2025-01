“Geolier presto padre”: scoop sul rapper napoletano

Scoop sulla coppia Geolier e Chiara Frattesi: i due starebbero per diventare genitori. Ecco la notizia bomba sul rapper napoletano.

Ci sarebbero importanti novità per il 2025 appena incominciato. Protagonisti Geolier e la fidanzata Chiara Frattesi che potrebbero presto diventare genitori. Lo scoop bomba sul rapper e sulla influencer è stato dato in queste ore da Fabrizio Corona tramite Dillinger News. Una indiscrezione confermata anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Geolier e Chiara Frattesi presto genitori: l’indiscrezione

Il 2025 potrebbe essere l’anno del primo figlio per Geolier e Chiara Frattesi. La coppia, insieme da qualche tempo, starebbe aspettando un bambino. Ad affermarlo in queste ore sono stati Fabrizio Corona, tramite Dillinger News, e l’esperta di gossip Deianira Marzano con tanto di particolari…

Geolier e Gigi D’Alessio

Su Dillinger News è stato possibile leggere lo scoop esplosivo sul rapper napoletano e la bella Chiara Frattesi: “La coppietta ha brindato al Capodanno in famiglia festeggiando anche i due mesi di gestazione“, si legge.

Non solo. Pare che la coppia stia “mettendo su casa” probabilmente per essere pronti al grande evento con la famiglia che si allargherà.

A confermare la vicenda anche l’esperta Deianira Marzano che avrebbe ricevuto conferma da parte di una nota influencer che sarebbe appunto a conoscenza della gravidanza della Frattesi.

L’amore tra i due

Le prime notizie riguardo la relazione tra il rapper e la giovane influencer erano iniziate ad arrivare la scorsa estate quando alcuni media avevano iniziato ad ipotizzare che il cantante e l’influencer fossero una coppia. Il settimanale Chi aveva condiviso una loro paparazzata mentre erano in vacanza in Sardegna. Successivamente era arrivata la conferma sulla storia da parte dei diretti interessati alcuni mesi dopo.

Staremo a vedere, adesso, se i due parleranno a proposito della presunta gravidanza prendendo una posizione, in un senso o in un altro, sull’indiscrezione diventata virale in queste ore. Geolier ha pubblicato una storia con delle emoticon di una risata che potrebbe essere interpretata come una smentita.