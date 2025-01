Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez: ecco cosa ha detto

Anno nuovo, “soliti” Ferragnez con Chiara Ferragni che ha parlato di Fedez via social per una ragione molto importante.

Capodanno con famiglia divisa per i Ferragnez. Non certo una novità dopo la separazione. Quello che, invece, sta facendo parlare è il fatto che Chiara Ferragni, dopo decisamente tanto tempo, sia tornata a menzionare in qualche modo Fedez. L’occasione riguarda i figli, Leone e Vittoria, pronti a trascorrere qualche giorno con il papà.

Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez

Da una parte Chiara Ferragni e le sue feste sulla neve con tanto di piccolo incidente. Dall’altra Fedez con un Capodanno molto particolare e discusso. I Ferragnez, però, in qualche modo sono tornati a far parlare di loro in modo “unito”, in particolare Chiara…

Chiara Ferragni

Attraverso una storia su Instagram, infatti, l’influencer ha confermato quanto già comunicato in precedenza dal rapper, ovvero che i loro figli, Leone e Vittoria, si apprestano a trascorrere qualche giorno con il papà.

Chiara ha condiviso un messaggio sui social con la cagnolina Paloma e ha specificato che i figli non si trovino con lei in quanto presto saranno con il rapper. “I bambini vanno dal loro papà per la prossima settimana e mi mancano già”.

Poche parole ma che hanno suscitato tante reazioni anche perché, di fatto, si tratta della prima volta in cui la Ferragni nomina, in modo indiretto, Fedez, dopo la separazione.

Il Capodanno sulla neve

Ad ogni modo Chiara ha potuto consolarsi per queste ore senza i figli grazie a delle bellissime vacanze sulla neve. Al netto dell’incidente subito, infatti, la Ferragni ha avuto modo di stare in una location mozzafiato in Svizzera, a St. Moritz, e di consolarsi in compagnia della cagnolina di famiglia, Paloma.

Anche in un recente post legato al 2025, infatti, Chiara si è fatta vedere con l’amica a quattro zampe con la quale sta condividendo momenti speciali in questo avvio di nuovo anno in attesa di riabbracciare i piccoli Leone e Vittoria.