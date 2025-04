Barack e Michelle Obama stanno per divorziare? Le voci sulla presunta separazione sconvolgono i fan, scopri cosa sta succedendo.

Ci sono coppie che sembrano indissolubili, sia nel mondo dello spettacolo che in quello della politica, e un esempio lampante è quello dei coniugi Obama. Michelle e Barack Obama, ex first lady ed ex presidente degli Stati Uniti, si sono sempre mostrati affiatati e innamorati, eppure qualcosa potrebbe essersi spezzato nel loro matrimonio.

Nell’ultimo periodo, infatti, hanno iniziato a circolare voci sul possibile divorzio, indiscrezioni che hanno sconvolto i sostenitori della coppia in tutto il mondo. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Barack e Michelle Obama: le voci di crisi

Da mesi circolano indiscrezioni su un presunto divorzio tra Barack e Michelle Obama, una delle coppie più iconiche della storia politica americana. Il silenzio dell’ex first lady e le sue assenze in importanti eventi pubblici al fianco del marito avevano alimentato i sospetti.

Michelle Obama, infatti, non ha partecipato né all’insediamento di Donald Trump né ai funerali dell’ex presidente Jimmy Carter, due occasioni in cui storicamente la sua presenza sarebbe stata data per certa. Queste assenze hanno fatto nascere dubbi sullo stato del suo matrimonio con Barack Obama, suo compagno di vita da 32 anni.

Ma adesso l’ex first lady ha deciso di dire la sua per spiegare come stanno realmente le cose.

La verità di Michelle: “Scelgo me stessa”

Intervistata da Sophia Bush nel podcast Work in Progress, Michelle ha spiegato che, per la prima volta da quando ha lasciato la Casa Bianca, ha scelto di essere padrona del proprio tempo.

“Adesso posso controllare la mia agenda. Ho deciso di fare quello che è meglio per me, non ciò che gli altri si aspettano” ha dichiarato. Nessuna crisi coniugale, quindi, ma il desiderio di vivere la propria vita in modo autonomo.

Michelle ha anche criticato la tendenza a leggere l’indipendenza femminile come segnale di crisi matrimoniale. “Questo è quello che succede a noi donne: se decidiamo per noi stesse, la gente pensa che ci sia un problema” ha affermato.