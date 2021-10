Barack e Michelle Obama decidono di festeggiare i primi 29 anni del loro matrimonio con uno scatto pubblicato sui profili Instagram di entrambi.

Com’erano e come sono ora: è questo il tema dello scatto pubblicato dai coniugi Obama sui rispettivi profili Instagram per celebrare i primi 29 anni di matrimonio. Si tratta, a essere più precisi, di un piccolo collage realizzato unendo una foto del loro album privato, che li ritrae appena sposati, e una invece più recente, risalente appunto ai giorni nostri. Tra i due momenti sono passati 29 anni, ma tra i due il sentimento di amore sembra essere ancora forte e intenso. In entrambi gli scatti Barack e Michelle Obama sono seduti su un divano, con lui che amorevolmente tiene a sé l’ex First Lady cingendola con un braccio. Michelle, dal canto suo, si allunga ad abbracciare il marito.

“Buon anniversario, Miche!” scrive l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America nella didascalia del suo post. “Negli ultimi 29 anni, ho adorato guardare il mondo conoscerti non solo come figlia del South Side, ma come madre, avvocato, dirigente, autrice, First Lady e la mia migliore amica.” Poi la dedica romantica: “Non riesco a immaginare la vita senza di te.“

Michelle, dal canto suo, opta per una didascalia ben più succinta ma non per questo meno carica di affetto e tenerezza. “Com’è è cominciata vs come sta andando” scrive, imitando un trend internettiano piuttosto famoso che consiste nel paragonare l’inizio e lo stato corrente di un qualcosa. “Buon anniversario, Barack – ti amo!“