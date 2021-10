I tre artisti nello studio di Fazio per festeggiare il grande successo della hit estiva Mille.

Il trio dell’estate, il trio della hit che abbiamo avuto nella testa per mesi, con quel ritornello tanto orecchiabile da diventare, alla fine, quasi irritante. Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti tornano a Che tempo che fa con il loro singolo Mille, il più ascoltato dell’estate italiana.

Tutti e tre nella loro consueta sobrietà: completo camicia e pantaloni a fiori per Fedez – sembra un pigiamino, lo hanno detto loro e confermiamo -, pantaloni rosa in raso a zampa per Achille Lauro, con camicia fucsia e giacca verde pistacchio portata in spalla – fa più cool – per Achille Lauro e abito fucsia di paillettes per Orietta Berti, che ormai ha fatto delle conchiglie di strass sul petto il suo simbolo. Un pot-pourri di colori, stoffe e fantasie che per un attimo ci riporta alle atmosfere estive.

Fedez ne approfitta per presentare in studio anche la sua ultima creazione, Meglio del cinema, una canzone d’amore dedicata alla moglie Chiara Ferragni e cantata per lei su una piattaforma galleggiante sul lago di Como nel giorno del loro anniversario.

Anche Fabio Fazio commenta l’abbigliamento scelto dagli artisti e mostra una carrellata degli stili più creativi e stravaganti indossati, in altre occasioni, dai tre cantanti che avevano promesso di unirsi per una collaborazione a Sanremo e hanno mantenuto la promessa.

Orietta Berti, come di consueto, offre una grande lezione di umiltà a tutti e ringrazia Lauro e Fedez per la grande opportunità di cantare con loro. Achille Lauro risponde riconoscendole tutto il merito del pezzo e del suo enorme successo. Una formazione vincente, da riconfermare.