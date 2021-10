Il talentuoso Manuel Locatelli, ora della Juventus, ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Lei ha detto sì e ha pubblicato la foto dell’anello sul suo profilo Instagram.

Storica giornata quella di ieri per il centrocampista bianconero Manuel Locatelli. Prima decide il derby torinese con una rete straordinaria all’80 minuto, poi chiede la mano alla fidanzata Thessa Lacovich.

Locatelli, che a 23 anni è già giocatore della Juventus – in prestito, per ora – e della nazionale, quest’anno è passato dall’esordio nella grande Signora del calcio alla vittoria negli Europei di calcio. Ora anche la proposta di matrimonio, dopo quattro anni di fidanzamento con Thessa. E’ sua la T che Locatelli fa con le mani ad ogni esultanza.

Costaricana trasferitasi in Italia per studio, la compagna 23enne ha pubblicato sul suo profilo social una foto con l’anello al dito e l’espressione sorpresa, forse per la proposta inaspettata. “Sì, con tutto il cuore” è stata la sua risposta.

Prevedibile, considerando l’affiatamento che emerge dalle foto dei due ragazzi.