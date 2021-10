Anche stasera Luciana Littizzetto fa sorridere il pubblico di Che tempo che fa. E non soltanto con le sue battute.

Luciana Littizzetto sa come farsi notare sempre e comunque, che sia per una battuta, che sia per un commento senza peli sulla lingua, che sia – spesso – anche per i suoi look originali. Ci ha abituato alle mise più eccentriche e fuori dagli schemi: scarpe altissime, vestiti stravaganti, calze colorate e a fantasia. Ma non solo; ha indossato anche mantelli, costumi, body e molto altro, a seconda dell’occasione.

Anche stasera ha fatto il suo ingresso nello studio di Che tempo che fa con un abbigliamento che non passa inosservato. Tacchi massicci color salmone in stile “cugini di campagna”- in vernice, peraltro, caso mai non fossero abbastanza evidenti -, camicione nero e calze a rete a maglia larga.

Rigorosamente, si intende, seduta e a tratti sdraiata sulla scrivania di Fazio. Il suo genio irregolare – e incompreso, spesso – è fatto anche di questo, di creatività e di autoironia. La sua simpatia è un mix ben equlibrato di satira, freddure, intelligenza critica e look esplosivi. Il tutto, sigillato dal simmetrico caschetto biondo luminoso. E dalla Chewing Gum immancabilmente attaccata sul tavolo del suo non entusiasta collega di conduzione.