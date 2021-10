Chiara Ferragni pubblica sui social la prima volta di Leone al cinema con i suoi amichetti.

Chiara Feragni ci mostra il piccolo Leone in poltrona rossa per la sua prima volta in una sala vera. In felpa bianca con dei simpatici e colorati animaletti cuciti sul lato e jeans strappati da vero teenager, il baby Ferragni è andato al cinema con alri bambini per vedere PAW Patrol: il film, il cartone animato canadese ispirato alla serie televisiva per bambini trasmessa su Cartoonito.

L’emozione della visione in sala si legge nei suoi occhi azzurri e anche in quelli della mamma Chiara, come sempre al suo fianco. Raggiante, come in ogni foto in cui compare in compagnia dei piccoli Leone e Vittoria, l’imprenditrice digitale e influencer più famosa al mondo ha postato sul suo profilo social diverse foto del figlio e dei suoi amici, ma anche alcuni selfie di lei in uno splendido maglione verde pastello seduta nella poltrona accanto per godersi la visione.