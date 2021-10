Michelle Hunziker e Serena Autieri trovano un po’ di tempo da dedicare alla loro amicizia, e festeggiano l’occasione pubblicando qualche foto sui rispettivi profili Instagram.

A volte trovare del tempo da dedicare alle persone a cui teniamo di più sembra davvero un’impresa tra impegni, obblighi e imprevisti. A maggior ragione se di mezzo ci sono due carriere costantemente impegnate a splendere sotto la luce abbagliante dei riflettori. Stiamo parlando di Michelle Hunziker e Serena Autieri, grandi amiche che per motivi lavorativi non sempre riescono a trovare il tempo per stare un po’ insieme. Quando, però, si trova l’occasione, allora ecco che diventa motivo di grande gioia: una gioia così grande che le due showgirl hanno deciso di condividerla con i propri follower pubblicando alcuni scatti sui rispettivi profili Instagram.

Risate sincere, un abbraccio genuino, un momento di estrema complicità: sono questi i temi degli scatti pubblicati da Michelle Hunziker e Serena Autieri. “Pochi momenti rubati ai rispettivi impegni” scrive la Hunziker nella didascalia del suo post. “Ma quanto sono preziosi” conclude, rifinendo il messaggio con alcuni cuori rossi. Serena Autieri, dal canto suo, ribadisce lo stesso sentimento di amore seppur usando parole diverse: “Gioia e leggerezza con te…ti voglio bene sorella”.