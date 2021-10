Scopriamo quali sono stati i gossip più succosi del weekend del mondo vip: dalla confessione di Gabriel Garko al racconto inedito di Miriam Leone.

Il week end è stato ricco di novità per il mondo vip: Gabriel Garko ha confessato di aver trovato l’amore mentre Miriam Leone ha rivelato per la prima volta di aver subito veri e propri attacchi di bullismo. Scopriamo quali sono state le news più succose che hanno interessato i personaggi famosi durante il weekend!

Le news di gossip del weekend

Miriam Leone – da poco convolata a nozze con Paolo Carullo – ha confessato per la prima volta di esser stata bullizzata per via delle sue folte e caratteristiche sopracciglia.

Gabriel Garko intanto ha confessato in diretta tv di aver trovato l’amore e di sognare presto un figlio tutto suo. L’attore svelerà l’identità del suo compagno?

Nella casa del GF Vip intanto prosegue la liaison tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié, ma sembra che i due concorrenti stiano per allontanarsi ogni giorno che passa.

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman è ormai giunta al capolinea e secondo indiscrezioni i motivi della loro separazione potrebbero avere a che vedere con alcune divergenze tra i due nello stile di vita.

In vista del suo tour musicale Emma Marrone sta trascorrendo un periodo con la sua famiglia e sui social non ha potuto nascondere la sua felicità.

Anche Michela Coppa si gode il tempo in famiglia: qualche giorno fa è nata la sua piccola Fara, che ha portato per la prima volta nella cascina da lei acquistata con il suo compagno

Enorme entusiasmo anche per la coppia formata da Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin: a quanto pare i due andranno presto a vivere insieme.

Il 2 ottobre Romina Power ha spento 70 candeline e ha fatto un bilancio delle gioie e dei profondi dolori vissuti nel corso della sua vita.