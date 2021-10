Il nuotatore ha seri dubbi sulla relazione e chiede consiglio al suo amico Aldo Montano, appena rientrato nella Casa.

Aldo Montano, celebre ex schermidore, ha fatto il suo rientro nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo aver temporaneamente abbandonato il programma per partecipare ad un incontro istituzionale con il presidente della Repubblica per la consegna delle medaglie vinte a Tokyo. Al suo ritorno, ha trovato il suo amico Manuel Bortuzzo in crisi per la relazione con la principessa Lulù. Mentre la ragazza sembra sempre più innamorata e predisposta a condividere spazi e intimità con il nuotatore, lui comincia ad essere insicuro a riguardo. Tempestivo è stato per fortuna il ritorno di Aldo in casa, che ha ricominciato a dormire nella propria stanza, separando i due ragazzi che sino ad ora avevano riposato insieme.

Al termine della puntata di ieri sera, i due atleti si sono incontrati in giardino, dove hanno intrapreso un discorso serio e importante. Il giovane Manuel ha infatti confessato al suo coinquilino le sue recenti incertezze sui sentimenti per la principessa, e Aldo ha affrontato l’argomento con saggezza, da uomo adulto quale è. Le sue parole, riportate da 361 magazine, sono state: “Non devi avercela con lei. Il discorso del “non correre, e non fare” è giusto. Però non è nemmeno il luogo e la situazione adatta. Nascono storie d’amore anche qua dentro, una ce l’abbiamo ben nota, diciamo che io con il mio carattere non sarei propenso a far nascere nulla qua dentro…Fuori hai modo di conoscerla veramente“.

Secondo voi le parole di Aldo porteranno Manuel a separarsi definitivamente da Lucrezia?