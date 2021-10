La celebre imprenditrice del marchio Huda Beauty mostra la verità che si nasconde dietro filtri e photo editing.

Huda Kattan, make up artist, imprenditrice e fondatrice della celebre casa di cosmetici Huda Beauty, ha coraggiosamente deciso di rivelare il suo aspetto “umano”, camuffato da sempre nei servizi fotografici fotoritoccati e dai filtri vari nei selfie, e lo fa postando un video molto significativo sul suo profilo Instagram. Il post non è altro che un videoscreen dove osserviamo come la sua immagine viene stravolta e “migliorata” con Photoshop dopo un servizio fotografico. Il risultato è scioccante: le curve del corpo vengono completamente ridefinite, la pelle levigata e i connotati del viso vengono stravolti.

Ecco qual è l’importante messaggio che l’influencer vuole far arrivare, come leggiamo dalla didascalia: “Qui uno scatto non così perfetto della campagna GloWish drop 2, volevo mostrarvi com’è assomigliare ad un umano. Ad essere completamente sincera, mi sento a disagio a mostrare i rotolini della pancia e i momenti in cui i miei difetti vengono evidenziati, soprattutto qui sui social dove le cose sono così perfette. La scelta è difficile: se scelgo di non fotoritoccarmi vengo chiamata grassa, se invece scelgo di fare photo editing, vengo chiamata falsa. Alla fine, voi dovete fare quello che vi fa stare bene, e mostrare me stessa in tutti gli aspetti è personalmente importante per me, per aiutare a plasmare una narrativa di bellezza più veritiera“.

Troviamo la scelta di Huda coraggiosa, onesta e innovativa. Cosa ne pensate? Intanto ecco il post: