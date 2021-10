La principessa etiope si abbandona alle lacrime dopo essere stata discriminata dagli altri concorrenti.

Dopo gli sviluppi amorosi con il coinquilino Manuel Bortuzzo, Lucrezia Selassié, una delle sorelle etiopi concorrenti del Grande Fratello Vip, vive un forte momento di disagio all’interno della casa più spiata d’Italia. D’altronde si sa, al GF è così, un giorno sei felice, quello dopo sei depresso, tutto sommato è anche comprensibile quando si convive “forzatamente” con altre persone. Ma questa volta Lulù è rimasta veramente male, e il colpo ricevuto le ha riaperto delle ferite passate che non si sono mai realmente rimarginate. Ma scopriamo cosa è successo.

Una delle concorrenti, Sophie Codegoni, avrebbe rivelato un segreto personali a tutte le concorrenti della Casa, meno che a Lulù. La ragazza lo avrebbe scoperto mentre chiacchierava con Raffaella Fico, che, mentre le stava chiedendo se anche lei avesse saputo del segreto di Sophie, è stata immediatamente bloccata da Katia Ricciarelli, che le ha rimproverato: “Certi segreti dovrebbero rimanere tali“.

Lulù, delusa per non essere stata coinvolta nella sorellanza che si sta creando tra alcune donne all’interno della Casa, è scoppiata a piangere e si è sfogata. Queste sono state le sue parole, riportate da Biccy: ” Sinceramente, mi sento esclusa. Con tutto quello che abbiamo passato nella vita mi aspettavo un atteggiamento più comprensivo. Non mi va più di sentirmi esclusa, perché devono farmi sentire un’esclusa? Sono rimasta davvero senza parole. Perché se faccio parte del gruppo non devo sapere nulla, come se io fossi un’estranea? Perché se c’è una cosa non viene detta pure a noi?”.

Secondo voi queste complesse dinamiche tra le ragazze verranno chiarite domani sera in diretta? Non ci resta che scoprirlo!