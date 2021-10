La fine della love story tra Diletta Leotta e l’attore turco fa ancora discutere. Nuovi rumors rivelano i motivi della rottura.

Nonostante la rottura conclamata la ex coppia Vip è ancora al centro del gossip. Dopo le dichiarazioni di Diletta Leotta a Verissimo una settimana fa, che hanno confermato la fine della sua relazione con Can Yaman, le voci non si sono ancora spente.

Secondo le indiscrezioni la rottura tra i due sarebbe stata voluta dalla stessa Leotta, a causa di alcune divergenze con lo stile di vita di Can Yaman. Ma non solo, secondo quanto dichiarato dal blogger Alessandro Rosica i due vip si sarebbero messi insieme per ragioni di marketing e di visibilità. Non propriamente amore, dunque, ma senso degli affari.

Vero amore o una strategia di marketing?

Secondo Alessandro Rosica dietro la storia d’amore che faceva impazzire i fans c’era un accordo economico. Inoltre la love story non era ben vista dai rispettivi paesi di origine e in particolare dai familiari dell’attore turco.

Rosica non usa mezzi termini, stando al suo spietato giudizio Diletta Leotta sarebbe una “falsa” e i suoi occhi lucidi nel salotto di Verissimo sarebbero dei trucchi da commediante. I due avrebbero guadagnato una certa visibilità e anche degli introiti economici da questa love story pianificata a tavolino.

Mentre le indiscrezioni aumentano, Can Yaman e Diletta Leotta non sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Mentre lei critica lo stile di vita di lui in diretta tv, l’attore turco sceglie di non replicare. Can Yaman non ha ancora raccontato la sua versione della storia.