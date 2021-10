Dayane Mello continua a partecipare al reality all’oscuro di quanto sta accadendo all’esterno e delle ripercussioni del suo caso. La troupe delle Iene è accorsa in suo aiuto.

La showgirl Dayane Mello prosegue la sua partecipazione al reality brasiliano La Fazenda, nonostante il grave episodio di molestie che l’ha vista coinvolta. Dayane continua la sua vita sotto i riflettori e dinnanzi alle telecamere subendo spesso gli insulti e le accuse degli altri concorrenti.

Ma ora Dayane Mello non sarà più sola, è arrivata in suo soccorso la troupe televisiva del programma Le Iene. La giornalista Roberta Rei è atterrata sul suolo brasiliano per prestare supporto alla showgirl e raccontare la sua storia.

Perché, mentre in Italia il tentato stupro di Dayane Mello è diventato un caso mediatico, in Brasile le molestie alla showgirl sono passate in secondo piano. Il reality show ha espulso il concorrente Nego Do Borel, accusato di molestie, ma la povera Dayane non è al corrente della faccenda e prosegue la sua vita sotto i riflettori come se niente fosse.

“Farò qualsiasi cosa perché Dayane sappia che in Italia ci sono delle persone preoccupate per lei,” afferma determinata l’inviata delle Iene. Nel video Roberta Rei spiega il motivo della sua visita alla showgirl:

“Ciao, sono a San Paolo in Brasile e questa è La Fazenda, la sede del reality. Noi siamo qui perché abbiamo provato a contattare in tutti i modi Record Tv, ma nessuno ci ha voluto rispondere. E quindi ci proviamo così. Noi vogliamo sapere se Dayane sta bene e se è stata davvero informata di quanto accaduto e se voglia o meno restare ancora nella Fazenda.”

Cosa accadrà? La troupe delle Iene è determinata a sostenere Dayane Mello e aiutarla a lasciare il reality show se lei lo riterrà opportuno.