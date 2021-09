Dopo il tentato stupro ai danni della brasiliana a La Fazenda, il suo team legale comunica di essere in viaggio verso il Brasile.

Stasera si prevedono scintille per la puntata del reality show brasiliano La Fazenda: come ben sappiamo, tra le concorrenti è presente la ex gieffina Dayane Mello, la quale non sta trascorrendo proprio un periodo facile.

La modella brasiliana è stata più volte importunata, anche in modo eccessivo, dal cantante Nego do Borel, anche lui concorrente del reality. Diversi episodi, sfociati anche in scatti d’ira da parte del cantante, hanno spaventato la ragazza, la quale ha chiesto più volte che venissero presi provvedimenti.

Stasera in puntata si affronterà l’argomento, in quanto Dayane Mello ha dovuto far i conti addirittura con un tentativo di stupro da parte del cantante, il quale ha addosso diverse denunce per violenza domestica. L’accaduto è decisamente grave, tant’è che Blogtivu.com riporta le dichiarazioni del comunicato team legale della modella, già in viaggio verso il Brasile: “Il team legale è proprio ora in viaggio verso il luogo in cui si trova la sede di A Fazenda. Non appena possibile, vi daremo maggiori informazioni su quanto accaduto”.

L’evento ha inoltre suscitato forti reazioni non solo nei fan più vicini alla Mello, ma anche a sue vecchie amiche e compagne di viaggio, tra cui Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e tante altre, che hanno mostrato solidarietà alla ragazza, chiedendo alla produzione di prendere adeguati provvedimenti.

E voi cosa pensate? Come si risolverà la vicenda?