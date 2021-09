La coppia nata grazie al Grande Fratello Vip rivela con estrema gioia che presto un bel maschietto si unirà alla famiglia.

Sono momenti indimenticabili e felici quelli che stanno vivendo la bellissima Clizia Incorvaia e il suo compagno Paolo Ciavarro: la coppia, di per sé già estremamente innamorata e affiatata, ha da poco rivelato che sarebbero diventati presto genitori e la famiglia si sarebbe allargata.

Mentre per Clizia si tratterebbe della seconda esperienza da genitore in quanto è già mamma della piccola Nina, avuta dalla sua precedente relazione con Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, per il figlio di Eleonora Giorgi parleremmo di una vera e propria prima volta ed è per questo motivo che non vede l’ora di poter provare l’emozione di diventare papà.

Grazie ad un post su Instagram pubblicato dalla stessa Clizia (che vi riportiamo qui), la coppia ha svelato il sesso del bebè in arrivo: si tratta dunque di un meraviglioso maschietto!

“It’s a boy!! Miiii masculo è!! Bebè mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro.” ha dichiarato con entusiasmo la bella Clizia. Anche Ciavarro ha preso molto positivamente l’arrivo di un maschietto, in quanto rappresenta la possibilità di portare avanti il suo cognome. Facciamo i migliori auguri a Clizia e a Paolo per questa lieta notizia e siamo sicuri che saranno dei genitori esemplari!

Vi piace questa coppia? Siete felici per loro?