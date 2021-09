Francesca Cipriani e gli altri concorrenti della Casa manifestano un grande malcontento in merito alle affermazioni delle opinioniste pop.

Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip: numerosi gli argomenti trattati e le novità introdotte, prima tra tutti, la presentazione delle nuove opinioniste “pop”, Rosella ed Adriana Rota.

Pare che le dichiarazioni delle due signore non abbiano in alcun modo incontrato il gusto degli inquilini della Casa, prima tra tutti Francesca Cipriani. In merito, Biccy riporta alcune affermazioni fatte dalla ragazza ai suoi colleghi, redarguendo le new entries di non riproporre lo stesso atteggiamento nel corso delle prossime puntate: “Se quelle due lunedì rifanno altre battute di questo genere io faccio lo show, eh! Non si devono permettere, si parla di rispetto. Uomo o donna che sia.“

Le battute a cui l’esuberante showgirl fa riferimento sono un paio in particolare: intanto, l’uscita infelice nei confronti della principessa Lulù Selassiè (“Quanto sei brutta“) e in secondo luogo l’attacco a Raffaella Fico, considerata “colpevole” di essersi fidanzata con un uomo molto ricco.

La principessa, nonostante le parole delle opinioniste l’abbiano ferita, rimane comunque ferma sui suoi passi e sicura di sé: Blogtivu.com riporta infatti che, davanti al consiglio della bella Ainette Stephens di provare a cambiare make-up, afferma con fierezza: “Ma io mi trucco così perché mi piace questo trucco, mi sento a mio agio”.

Che ne pensate di questa situazione? Le nuove opinioniste smuoveranno un po’ di acque nella Casa?