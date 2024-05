La Rai mostra le percentuali del televoto dell’Eurovision 2024 violando il regolamento. Angelina Mango potrebbe rischiare una penalizzazione!

La Rai sta facendo il pieno di gaffe con l’Eurovision 2024, prima divulgando il video delle prove di Angelina Mango e poi pubblicando le percentuali del televoto della seconda semifinale. Ma Angelina Mango rischia qualche penalizzazione?

Durante la serata di ieri, giovedì 9 maggio, in diretta su Rai 2 e Ray Play è andata in onda la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 da Malmo. Ma alla fine della puntata il colpo di scena inaspettato ha rivelato un dettaglio che doveva rimanere segreto. Infatti, in sovraimpressione sono apparse le percentuali del televoto dell’Italia e del voto delle giurie. Il problema? Questi dati sarebbero dovuti rimanere segreti fino a sabato 11 maggio, ossia dopo la finale!

Eurovision 2024: Israele il Paese che ha ricevuto più voti

Un altro colpo di scena è stato il dato italiano che vede Israele al primo posto per voti ricevuti, totalizzando il 39,31% dei voti totali. Al secondo posto, invece, si ferma al 7,32% i Paesi Bassi.

Angelina Mango

Un dato interessante, soprattutto considerando che la cantante di Israele, Eden Golan, è stata fischiata e ha ricevuto rumorosi “Buu” al termine della sua esibizione.

Nonostante sia stata fortemente contestata, la cantante ha raggiunto la finale, che andrà in onda sabato 11 maggio.

Eurovision 2024: cosa rischia Angelina Mango

Dopo che è stato diffuso il video delle prove di Angelina Mango, si temeva che la cantante sarebbe stata espulsa dalla competizione canora. Adesso con questa nuova gaffe della Rai la cantante potrebbe venire ulteriormente penalizzata.

Nelle prossime ore scopriremo quali sono le conseguenze della violazione del regolamento da parte della Rai e in che modo si ripercuoterà sulla classifica finale.

Ma, soprattutto, in che modo si giustificherà l’azienda per aver violato il regolamento?