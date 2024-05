Chiara Ferragni torna alla ribalta con un trionfale ritorno all’evento della Camera Moda Fashion Trust e cerca un ritorno allo status quo.

Dopo la tempesta, il sole torna a splendere per Chiara Ferragni, che ha fatto il suo ritorno in grande stile all’evento della Camera Moda Fashion Trust. Dimenticando gli scandali del pandoro-gate e la separazione dal marito Fedez, l’influencer si è presentata all’evento con un sorriso radioso e un look mozzafiato, dimostrando di essere pronta a riconquistare il suo posto nel mondo della moda.

Nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, il suo status di fashion icon sembra essere rimasto intatto, e la sua presenza all’evento ha confermato il suo impegno nel sostenere i nuovi talenti del settore.

L’abito di Chiara Ferragni

Per l’occasione, Chiara Ferragni ha scelto di indossare un elegante abito nero senza maniche, disegnato da Francesco Murano, uno dei vincitori del premio come miglior designer esordiente.

Chiara Ferragni

Il vestito, caratterizzato da un collo alto ampio e una gorgiera drappeggiata, ha esaltato la sua bellezza e il suo stile unico. Con i capelli biondi raccolti in un’acconciatura “wet” e uno smokey eyes scuro, Chiara ha conquistato l’attenzione di tutti gli presenti, confermando ancora una volta il suo talento nel creare look iconici.

Il ritorno trionfale di Chiara Ferragni

Mentre si gode il successo della sua apparizione all’evento della Camera Moda Fashion Trust, il futuro di Chiara Ferragni nel fashion system sembra promettente.

Nonostante le sfide personali e professionali che ha affrontato, l’influencer sembra determinata a tornare al suo status quo di imprenditrice digitale e icona di stile.

La crisi reputazionale legata al pandoro-gate non ha minato la sua reputazione nel mondo della moda, che la vede ancora come un’icona di stile, come dimostrato dall’ultimo evento a cui ha presto parte, dove è stata accolta da applausi e ovazioni.