Belen e la sorella Cecilia partecipano a Celebrity Hunted su Prime Video. Belen si diverte a prendere in giro Cecilia durante l’evento.

Su Prime Video è in corso la quarta stagione di Celebrity Hunted, un reality in cui celebrità fuggono dai ricercatori. Tra i concorrenti, le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez.

Prima dell’evento di presentazione della nuova stagione del programma, le sue sorelle si sono concesse un momento di divertimento condiviso con i loro follower. Infatti, Belen si è presa gioco della sorella minore Cecilia mentre si preparavano per andare all’evento. Ecco che cosa è successo.

Belen prende in giro la sorella: “Ha le chiappe scucite”

Nelle storie di Belen si sente dire “Cecilia, sei sempre in ritardo, ca**o veramente! È una cosa incredibile, aspettiamo sempre te quando andiamo in gruppo“.

Ma le prese in giro non sono finite qui. Infatti, più tardi la stessa Belen annuncia ai suoi follower: “Cecilia oltre ai suoi soliti ritardi, ha anche le chiappe scucite. Qui abbiamo un lavoro fino in macchina prima di arrivare al festival“.

Belen Rodriguez

Infatti, un collaboratore si è messo all’opera in macchina per ricucire il danno durante il tragitto per raggiungere l’evento, mentre la sorella maggiore rideva delle sfortune di Cecilia Rodriguez.

Belen e Cecilia Rodriguez: una nuova avventura a Celebrity Hunted

Le due sorelle argentine hanno affrontato un’avventura diversa dal solito partecipando al seguitissimo programma di Prime Video Celebrity Hunted, ora disponibile sulla piattaforma streaming.

Durante l’avventura, i VIP hanno a loro disposizione solo un vecchio telefono e una carta che permette di prelevare fino a un massimo di 70 euro al giorno.

Cecilia e Belen nel programma hanno vissuto momenti di tensione e divertimento, ma non solo. Infatti, insieme hanno anche partecipato all’evento del lancio dell’ultima stagione del programma, regalando momenti di puro divertimento ai loro follower sui social.