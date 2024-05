Dopo essersi sottoposto al cambio colore agli occhi, Francesco Chiofalo ha lamentato tante critiche anche molto pensati dagli haters.

Nelle scorse giornate aveva raccontato la sua decisione di sottoporsi ad un delicato intervento per cambiare il proprio colore degli occhi. Ora, Francesco Chiofalo ha deciso di far sentire di nuovo la sua voce ma per lamentare qualcosa che si è scatenato dopo l’operazione. Nessun guaio fisico ma diversi attacchi ricevuti da parte di haters.

Francesco Chiofalo criticato dopo il cambio colore agli occhi

Attraverso uno sfogo sui social, Chiofalo ha raccontato come abbia reagito il suo pubblico all’intervento di cambio colore agli occhi a cui si è sottoposto. Il ragazzo è rimasto particolarmente colpito dalla negatività attorno a lui: “Sono molto triste. Continuo ormai da settimane a ricevere nelle mie direct e nei commenti dei miei reel e post insulti di ogni genere. C’è un accanimento folle contro di me, come se avessi fatto del male a qualcuno”, ha detto.

“Non sapevo esistesse anche una forma di ‘discriminazione’ sulla chirurgia plastica. Se una persona decide di rifarsi il seno, il naso, la mascella ecc… è tutto ok, nessuno dice nulla… Se si cambia colore agli occhi invece no.. Nel 2024 si urla allo scandalo. E quindi ci si sente autorizzati a riempire di insulti immotivatamente una persona… Nessuno ci da il diritto di giudicare le scelte personali delle altre persone e ognuno di noi è libero di fare col proprio corpo ciò che vuole. E non ci sono giustificazioni per degli insulti del genere”, ha proseguito il ragazzo.

Poi, a conclusione del suo sfogo: “Ripeto, non sono un criminale e non ho fatto del male a nessuno. E tutte queste persone che continuano ad insultarmi quotidianamente si dovrebbero vergognare per il pessimo esempio che danno”, ha detto su Instagram.

La prima reazione di Drusilla Gucci

Prima che Chiofalo si sottoponesse all’operazione, anche la sua fidanzata, Drusilla Gucci, aveva parlato di questa decisione manifestando una certa perplessità: “Non per infierire, lo stanno già facendo tutti, ma trovo stupido sottomettersi di propria volontà e per puro vezzo ad un’operazione chirurgica pericolosa. Per non parlare del fatto che essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano”, aveva detto sottolineando di essere stata contraria all’intervento.