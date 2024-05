Disavventura da mamma per Aurora Ramazzotti che ha fatto vedere cosa stesse per fare il piccolo Cesare. Il video virale.

Incidente sfiorato in casa di Aurora Ramazzotti, alle prese con qualche “monelleria” del piccolo Cesare. La bella showgirl ha fatto vedere su TikTok alcuni momenti di vita in famiglia e ha pizzicato proprio il bimbo desideroso di curiosare… nella pappa del gatto. Il filmato della scena e l’intervento della figlia della Hunziker sono presto diventati virali.

Aurora Ramazzotti, Cesare vuole la pappa del gatto

Aurora Ramazzotti

Il siparietto di cui vi abbiamo anticipato è stato mostrato su TikTok proprio dalla Ramazzotti. La bella Aurora stava parlando per i fan dicendo: “Noi stiamo bene, abbiamo fatto la nanna, la pappa e adesso mangiamo le crocchette”. E proprio sulle crocchette, ma del gatto, ecco che il piccolo Cesare si è fiondato poco dopo.

Il bambino, infatti, è stato attirato dal cibo del felino mettendoci le mani, chissà, forse per assaggiare. Mamma Aurora, per fortuna, è intervenuto in tempo impedendo il peggio con un grido: “Noooo”. Il tutto è stato ripreso e, nel giro di poche ore, è diventato virale. Soprattutto per il modo con cui i fan della figlia di Michelle Hunziker hanno reagito.

I commenti e le reazioni dei fan

Al netto di qualche haters che ha criticato la libertà data al piccolo nell’andare verso il cibo del gatto, moltissimi utenti hanno condiviso storie simili a quelle vissute dalla Ramazzotti. “Anche mio figlio una volta ha assaggiato le crocchette del cane”, ha detto una mamma. “Mio figlio ha fatto di peggio, stai tranquilla”, “Hai fatto bene ad intervenire subito altrimenti…”. Insomma, la semplicità e la simpatia con cui Aurora ha affrontato il tutto è stata apprezzata dalla maggior parte degli utenti.

Di seguito anche il post su TikTok della Ramazzotti con la scenetta che ha coinvolto Cesare: