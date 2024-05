Oggetti di valore, cimeli storici della carriera e non solo: gli eredi di Gina Lollobrigida hanno preso una importante decisione.

Gli eredi di Gina Lollobrigida hanno preso una dura decisione: oggetti di valore e cimeli storici appartenuti alla diva del cinema verranno messi all’asta. Secondo quanto si apprende, potranno essere acquistati anche il famoso orologio di Fidel Castro fino alla stella della Walk of Fame hollywoodiana. Insomma, una “carriera all’asta”.

Gina Lollobrigida, cimeli all’asta: la decisione

Secondo quanto si apprende da diversi media, tra cui il Corriere della Sera e Adnkronos, gli eredi hanno deciso di mettere all’asta oggetti di valore e veri e propri cimeli della donna. La vendita è stata disposta dal notaio Vittorio Occorsio con il benestare degli eredi della Lollobrigida e l’autorizzazione del tribunale nell’ambito della procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata.

Sarebbero ben 410 i lotti appartenuti alla diva e icona del cinema italiano, e che sarebbero rimasti custoditi nella grande villa sull’Appia Antica a Roma, che adesso verranno messi all’asta dalla casa specializzata Wannenes. Tra i vari pezzi, anche l’orologio Seiko regalatole da Fidel Castro quando la diva gli fece visita a Cuba e anche la stella sulla passeggiata delle star, la Walk of Fame di Hollywood, ricevuta il 1° febbraio 2018.

La data dell’asta

La giornata prevista per l’asta è il prossimo 28 maggio a Genova. Guido Wannenes, amministratore delegato di Wannenes Casa d’aste ha detto: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti per gestire in asta la Collezione di Gina Lollobrigida. Una collezione unica come unica è stata la vita di questa straordinaria attrice”, le sue parole riportate da Adnkronos. “Da Fidel Castro a Marilyn Monroe, da Federico Fellini a Bill Clinton passando per Henry Kissinger, Humphrey Bogart e Salvador Dalì, sono davvero molti gli incontri che il catalogo dell’asta ripercorrerà attraverso fotografie, cimeli, attestati e riconoscimenti”.

