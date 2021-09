Il gesto del ragazzo nei confronti della bionda influencer manda su tutte le furie la principessa. Il confronto avviene, ma senza microfoni.

Il Grande Fratello Vip non delude mai in quanto a colpi di scena! E’ ormai da diversi anni che il reality va in onda e, nonostante questo, sono sempre assicurate emozioni, litigate e, soprattutto, la nascita di storie d’amore trai concorrenti.

E’ quest’ultimo il caso di Manuel Bortuzzo, atleta purtroppo da tempo paralizzato in sedia a rotelle e della principessa etiope Lucrezia Hailè Selassiè: già in queste prime settimane è nato un forte feeling trai due, tanto che sono scattate presto tenere effusioni e coccole, che sono sfociate in un tenero bacio sotto le coperte durante la notte. Tuttavia, nonostante pareva che le cose stessero andando per il verso giusto per i due ragazzi, Bortuzzo ha confidato ad Alex Belli e Nicola Pisu di voler fare un passo indietro con la principessa, lasciando i fan della coppia letteralmente senza parole.

Un ulteriore evento ha contribuito a rendere ancora più teso il clima per i due concorrenti: parliamo di un massaggio al collo che il nuotatore ha fatto a Sophie Codegoni che, per ovvie ragioni, ha scatenato la gelosia di Lulù. La principessa, infatti, ha immediatamente dedotto che la sua nuova fiamma potesse aver mollato la presa e sviluppato un nuovo interesse verso la bionda influencer. Ecco la reazione della ragazza:

Il confronto trai due ragazzi pare sia avvenuto, tuttavia, non avendo attaccati i microfoni, non si è riuscito bene a captare cosa si siano detti. Siamo comunque certi che l’argomento verrà ben sviscerato nel corso della prossima puntata del reality.

E voi cosa pensate? Questa coppia durerà o questo è già un primo segno di rottura?