L’influencer confessa quelle che sarebbero le vere intenzioni dell’ex fidanzata di Tommaso Eletti grazie alle rivelazioni di un’amica in comune.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha visto come primo eliminato il giovanissimo Tommaso Eletti, da poco reduce dall’esperienza a Temptation Island con l’ormai ex fidanzata quarantenne Valentina Nulli Augusti.

Prima di uscire però, il ragazzo ha avuto modo di confrontarsi proprio con la sua ex, che non ha sprecato l’occasione per levarsi qualche sassolino dalla scarpa in merito al loro rapporto considerato da entrambi “malato“. La donna intanto ha accusato il giovane di averla ossessionata ed insultata anche dopo il reality estivo e, con le sue dichiarazioni all’interno della Casa, di averle procurato ulteriori offese. Inoltre Valentina ha rimarcato quanto la fine della relazione con l’Eletti l’abbia fatta rinascere come donna, in quanto il giovane l’aveva estremamente soffocata con la sua eccessiva gelosia, che le impediva addirittura di vestirsi come ritenesse opportuno.

Se la maggior parte del pubblico ha mostrato vicinanza e ha sostenuto la ex di Tommaso, l’influencer Sophie Codegoni non si è mostrata convinta del suo discorso, al contrario, ritiene che il suo amico si sia liberato di un bel fardello: la ragazza inoltre ha confessato alcuni dettagli importanti in merito alle intenzioni della donna grazie ad un’amicizia in comune. Vi riportiamo qui le dichiarazioni della ragazza prese in considerazione da Biccy:

Che Valentina sarebbe entrata lo sapevo, me l’aveva detto la mia amica che la conosce. Però poi ho pensato ‘va beh, non verrà più’. Invece è venuta. Alla fine alla mia amica aveva proprio detto “Voglio andare al Grande Fratello perché voglio lavorare in questo mondo”. Ma cosa fai, costruisci una carriera infamando la persona che ti ama? Se aspiri a lavorare in televisione prova ad arrivarci con le tue doti. Diciamo che non la vedremo a fare un film hollywoodiano. Sono però felice che Tommaso abbia finalmente capito che non ne vale più la pena.“

E voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Valentina risponderà a Sophie?