L’ex protagonista di Temptation Island è stata vittima di una rapina mentre tornava a casa da un tirocinio. Lo sfogo su Instagram.

Jessica Battistello, protagonista della sesta edizione di Temptation Island per la sua turbolenta relazione con Andrea Filomena, è stata rapinata. Jessica oggi vive in Repubblica Dominicana accanto alla sua famiglia e lontana dalle luci dei riflettori.

La rapina a mano armata

La giovane stava tornando a casa da un tirocinio quando è stata assalita da dei borseggiatori e rapinata. E’ stata una vera e propria rapina da film e da brivido: il ladro le avrebbe puntato una pistola contro intimandola di darle tutto ciò che aveva. Jessica Battistello le avrebbe dato tutto ciò che aveva pur di aver salva la vita.

Jessica ha raccontato l’accaduto nel corso di una diretta sul suo profilo Instagram. Ecco le sue parole:

“Ciao a tutti. Volevo avvisare soprattutto chi ha bisogno di mettersi in comunicazione con me per lavoro di scrivermi su Instagram. Purtroppo l’altro ieri vicino a dove stavo facendo il tirocinio mi hanno rapinata…sapevo essere un quartiere particolarmente pericoloso ed è stato fatto l’errore di lasciarmi sola anche se per poco tempo (è bastato)”.

Le trema la voce e Jessica Battistello non sembra ancora essersi ripresa del tutto dal forte spavento provato. La ragazza si è comunque premurata di rassicurare i followers: “Io fortunatamente sto bene, con calma vi spiegherò.”

Una rapina a mano armata che poteva davvero finire peggio. Jessica racconta la scena nei dettagli e rivela di aver dovuto consegnare tutti i suoi averi ai rapinatori. E’ ancora sotto shock, ma ringrazia di aver avuto salva la vita.

Un fatto gravissimo che avrebbe potuto avere conseguenze molto peggiori. Per fortuna Jessica Battistello sta bene e tutto si è risolto per il meglio. Oggi Jessica ringrazia tutti per il sostegno dimostratole in questo momento difficile e dice di essere serena, nonostante il grande spavento vissuto.