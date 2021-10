Ormai manca poco alla scadenza, Martina Stella in attesa del secondo figlio ha organizzato una festa di compleanno in grande stile per la sua primogenita, Ginevra.

In attesa dell’arrivo del nuovo bebè, Martina Stella si dedica alla sua primogenita Ginevra (avuta dall’ex Gabriele Gregorini). Una festa in grande stile per la piccola che ha compiuto nove anni.

Per l’occasione Martina Stella ha organizzato un party speciale che sarebbe il sogno di ogni bambino. Un tripudio di palloncini rosa e viola, una gigantesca torta a più piani, il tutto rigorosamente a tema pattinaggio, disciplina preferita dalla piccola Ginevra. Una festa piena di gioia, arricchita dai sorrisi dei presenti e da tanto amore.

A tagliare l’immensa torta rosa, Andrea Manfredonia, marito di Martina, pronto a diventare papà. Il maschietto è in arrivo, dovrebbe nascere a giorni. Martina Stella bellissima e radiosa con il pancione è apparsa più luminosa che mai, in uno splendido abito verde, mentre festeggiava la sua adorata Ginevra.

Una sorpresa per Ginevra

Martina e la primogenita sono molto unite, protagoniste di vari siparietti sui social che deliziano i followers mostrando un rapporto unico e speciale tra madre e figlia. Tra le storie in evidenza del suo profilo Instagram Martina Stella ha dedicato un’apposita sezione al tema “family,” che testimonia il suo profondo legame con la famiglia.

In attesa di diventare “mamma bis” l’attrice si dedica anima e corpo alla sua piccola Ginevra, viziandola e vezzeggiandola il più possibile, perché non sia troppo gelosa dell’arrivo del fratellino. Il bellissimo party nel giardino di casa è stato sicuramente una sorpresa riuscita: palloncini, regali e dolci sono apparsi ancora più abbaglianti alla luce del tramonto.

Una festa speciale per una bambina piena di voglia di vivere, che ama ballare, pattinare e recitare. La piccola si è infatti esibita in uno spettacolino alla fine della festa. Non c’è alcun dubbio, Ginevra è una piccola star, proprio come la mamma.