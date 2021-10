Ieri sera c’è stata una sorpresa inaspettata nella casa del Grande Fratello Vip. Pietro Neri, il fidanzato di Raffaella Fico, ha rivolto una profonda dichiarazione alla showgirl.

Ospite speciale della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Pietro Neri, l’imprenditore salito agli onori delle cronache per essere il fidanzato di Raffaella Fico. L’uomo di recente si era reso protagonista di alcune controversie causate dalle dichiarazioni della sua ex fidanzata.

Le parole aggressive della ex, pubblicate da un quotidiano nazionale, avevano profondamente turbato Raffaella Fico. Pietro Neri si è recato nella casa del GF Vip per spiegare la sua versione dei fatti e consolare la fidanzata. Il legame tra i due è nato quest’estate, ma sembra essere già molto forte, secondo quanto dichiarato dallo stesso Neri: “Chi non la sposerebbe?”

La sorpresa di Pietro Neri

Pietro Neri ha raggiunto la compagna all’interno del giardino della casa del GF Vip. Proprio qui, in questa romantica location alla Romeo e Giulietta, Pietro avrebbe raccontato il loro primo incontro: “E’ stato un colpo di fulmine,” ha detto.

Per l’occasione Pietro Neri si è lasciato andare a una rivelazione inedita: “Raffaella mi ha salvato la vita.”

L’imprenditore ha infatti dichiarato che a legarlo indissolubilmente a Raffaella Fico è stato un episodio particolare: “Stavo per annegare, ero viola in faccia,” ha raccontato Pietro, rivelando di essere rimasto impigliato nella cima dello scafo durante un’immersione. Per fortuna Raffaella lo stava tenendo d’occhio e si è accorta subito che stava soffocando. Lei lo ha salvato.

I due hanno fatto un romantico siparietto che ha deliziato i telespettatori. Sono apparsi uniti e sinceramente innamorati.

“Provo un sentimento,” aveva dichiarato Raffaella Fico al suo ingresso nella casa “tra noi c’è amore”. E basta guardare i loro occhi brillanti d’emozione per capirlo.