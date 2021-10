Non c’è pace nella casa del Grande Fratello Vip. Le paranoie, le ansie e i conflitti tra i coinquilini vip aumentano giorno dopo giorno. Negli ultimi tempi la showgirl Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sembra essere il bersaglio designato.

Di recente le è stata rivolta persino l’accusa di razzismo. Soleil ha creato parecchio scalpore in seguito a una dichiarazione piuttosto esplicita contro la venezuelana Ainett Stephens e l’egiziano Samy Yosseuf. La frase incriminata sarebbe la seguente: “Perché gridate? Sembrate delle scimmie” che ha scatenato l’immediato disappunto degli altri concorrenti.

Persino la cantante lirica, Katia Ricciarelli, parlando con le altre inquiline, le principesse etiopi e Jo Squillo, ha manifestato la propria antipatia nei confronti di Soleil con parole piuttosto dure: “La faccio nera”.

“Lei è carina con me ma stai tranquilla, se mi dice qualcosa che non va la faccio nera, questo bisogna fare.“

Ma del resto le dichiarazioni della Ricciarelli non sono mai all’acqua di rose, e stanno facendo parecchio discutere in questa sesta edizione del GF Vip.

A rincarare la dose nei confronti di Soleil Sorge ci hanno pensato le tre principesse: “Sui social Soleil è odiata,” hanno detto sibilando come vipere “Speriamo che trash italiano posti un video su Soleil.” Perché ormai si sa augurare a qualcuno la gogna social è la peggiore maledizione che si possa fargli.

Si salvi chi può. Soleil Sorge riuscirà a resistere ai complotti degli altri conquilini?

E quando le sorellastre ossessionate dai social si renderanno conto di essere odiate per la falsità, immaturità e pesantezza, then what#gfvip