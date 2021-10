La cantante ha deciso di dedicarsi qualche giorno di meritato relax nel suo Salento. Sole, mare e famiglia, Emma riscopre il profondo legame con le sue radici.

C’è solo un posto che si chiama casa, e questo Emma Marrone lo sa bene. La cantante da sempre rivendica con orgoglio le sue origini pugliesi e il profondo legame con la sua terra, il Salento, dove non perde mai occasione di tornare.

Gli ulivi, la terra brulla, il profumo di salsedine trasportato dal vento, il Salento è in posto magico, ma per Emma lo è ancora di più. Sul suo profilo Instagram la cantante ha pubblicato un video in cui mostra le meraviglie del lungomare alla luce del tramonto. “Ho negli occhi i tramonti più belli,” scrive nella lunga e poetica didascalia in cui illustra le ragioni che le fanno amare casa. Tra le foto appaiono i volti belli e segnati dal tempo di mamma e papà, e i sorrisi gioiosi e pieni di vita dei nipotini.

In famiglia

Emma ha infatti trascorso alcuni giorni ad Aradeo, il suo paese natale, in compagnia della sua famiglia ricaricando le pile in preparazione al nuovo tour. La cantante è molto legata ai genitori, mamma Maria e papà Rosario, con i quali ha un rapporto bellissimo. Proprio con loro Emma ha deciso di trascorrere le sue vacanze estive sulla costiera amalfitana al termine dell’ultimo tour in giro per l’Italia. “Facciamo che ho ancora tre anni e mi fate vola vola,” aveva scritto Emma condividendo alcuni scatti in compagnia dei genitori, per poi aggiungere “Grazie vita”.

In questi ultimi giorni salentini Emma Marrone ha ancora una volta evidenziato il legame con ciò che le è più caro: la famiglia, mostrando il suo lato umano oltre a quello della star da palcoscenico.

“Ho fatto la figlia, la sorella, la zia,” scrive Emma “ho la macchina carica di salsa di pomodoro e il cuore che scoppia d’amore.” Un momento di profonda e toccante dolcezza quotidiana, un invito ad amare le piccole cose, e soprattutto riscoprire ciò che ci fa stare bene oltre il rumore soffocante del mondo, ascoltare il battito sereno del cuore.