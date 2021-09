La ex dell’imprenditore Pietro Neri, fidanzato di Raffaella Fico, ha rilasciato un’intervista presso un importante quotidiano. Secondo la donna la relazione tra i due è tutta una farsa.

Raffaella Fico ha raccontato di fronte alle telecamere del Grande Fratello Vip di essere fidanzata con l’imprenditore Pietro Neri, di cui è follemente innamorata. Ma una donna non è d’accordo e con un certo anticipo sulle nozze grida il suo “Mi oppongo!”, si tratta di Valentina Colombi, la ex dell’imprenditore.

Valentina Colombi, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, smentisce le parole della Fico e osserva: “Vorrei fare chiarezza su una persona che mi è stata molto vicina”. A suo giudizio la relazione di Raffaella con Pietro Neri non sarebbe affatto solida. “Lui quest’estate mi ha chiesto di accompagnarlo in Sardegna a Ferragosto,” ribadisce Valentina nell’intervista “e mi scriveva ancora messaggini.”

Le minacce della ex

La ex non ci sta e arriva persino a minacciare Raffaella Fico: “A Raffaella direi di aprire gli occhi, di stare attenta. Di valutare bene la persona che ha davanti.” Secondo Valentina, Pietro Neri sarebbe ancora follemente innamorato di lei. I due sono stati insieme quasi cinque anni, dal 2016 al 2020, con vari tira e molla nell’anno corrente. Chi è questa Raffaella che lo conosce da appena un mese e mezzo? osserva spietata Valentina Colombi.

La ex sembra non accettare la fine della loro relazione, e richiama indietro il compagno con una tiritera già nota: volevamo una famiglia, volevamo dei figli. Le sue minacce a Raffaella Fico sembrano avere un fine ben preciso, quello di intimorirla. Ma serviranno a qualcosa? In ogni caso, il dado è tratto.